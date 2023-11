Governo, bollette: stop al mercato tutelato. Niente protezione su caro energia

Nessuna proroga a fine del mercato tutelato di luce e gas

La fine del mercato tutelato di gas e luce non verrà prorogata, ma presso il Mase (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) verrà istituito un tavolo tecnico per studiare modalità di passaggio che non danneggino le famiglie. Lo hanno reso noto all'Ansa fonti del Ministero. La fine del mercato tutelato del gas è fissata al 10 gennaio 2024, quella del mercato tutelato dell'elettricità al primo aprile.

Dl Energia, Pd: "sconcertante". Domani iniziativa Schlein-Bersani

"È davvero sconcertante l'atteggiamento di questo governo che, su un tema come il mercato tutelato, fa orecchie da mercante e gioca a scarica barile. Abbiamo visto la giravolta del ministro Pichetto Fratin che prima sembra aprire alla necessità di una proroga delle aste, richiesta da esponenti di tutto l'arco parlamentare, poi propone una via di mezzo pasticciata con il rinvio solo dello spacchettamento degli utenti, possibilmente a dopo le Europee in modo che non arrivi subito la stangata, e infine si rimangia tutto. E neanche oggi in Cdm hanno messo nel decreto energia il rinvio. E quindi, visto l'ennesimo muro di gomma a tutti i nostri appelli, convochiamo una conferenza stampa per domani mattina alle 10 al Nazareno, insieme alla segretaria Elly Schlein, a Pierluigi Bersani e Antonio Misiani". Così Annalisa Corrado, responsabile Ambiente nella segreteria del Partito Democratico.