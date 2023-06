Mes, il governo scricchiola ma non cade: Tajani vs Cattaneo: spaccatura in FI

Mes, il governo scricchiola, ma Tajani lo salva in corner: "Così non ci piace"





Indovinello facile facile: chi ha detto “finché sarò premier io il Mes non sarà approvato”? Ma certo, è proprio Giorgia Meloni. Stante questa affermazione incontrovertibile e scolpita nella pietra, come si può spiegare – allora – che dal ministero dell’Economia sia arrivato un sostanziale via libera al meccanismo europeo di stabilità e al suo impianto? Di più: come è possibile che sia arrivato da Via XX Settembre che è un dicastero a guida leghista? Grande è la confusione sotto i cieli diceva Mao Tse Tung.

Affaritaliani.it ha potuto sentire alcune voci vicinissime alla Lega che hanno spiegato esattamente qual è il tema. Prima di tutto, infatti, bisogna scindere tra il piano politico e quello economico. Dunque, partiamo dal secondo: il messaggio arrivato da Giancarlo Giorgetti è indirizzato ai mercati che iniziano a fibrillare dopo le ultime chiusure al Mes. Tradotto: non c’è nessun problema Italia, solo qualche normale turbolenza.

Il piano politico, invece, è più complicato. La Lega – dicono ad Affari – non cede di un centimetro sul meccanismo europeo di stabilità. Voterà convintamente “no” il prossimo 30 giugno quando arriverà in Aula la discussione. Sì, perché nel frattempo si è verificato un altro evento notevole: il centrodestra non ha partecipato ai lavori della Commissione Affari esteri di Montecitorio che ha adottato il testo del Pd sul Mes. Ora il testo andrà in Aula il 30 giugno. Il Movimento 5 stelle si è astenuto. "Il meccanismo di vigilanza del Mes è particolarmente vessatorio. In commissione ci asterremo e aspetteremo il dibattito in Aula per chiarire come e il perché della nostra posizione", aveva detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione "L'Aria che tira", su La7.