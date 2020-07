Mes, Renzi: "A imporlo sarà la crisi in autunno. Governo Conte? Dura finché.."

MES: RENZI "LO IMPORRÀ LA CRISI IN AUTUNNO"

"Abolirei i redditi di emergenza e sbloccherei i cantieri. Basta con i sussidi. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma alla lunga diventano il metadone dell'economia italiana. Serve la crescita, non l'assistenzialismo". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo RENZI, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, rispondendo alla domanda su come spenderebbe i 209 miliardi del Recovery Fund. "Dobbiamo tornare a rivedere le gru nelle citta' - aggiunge -. Puntare su comparti fondamentali come moda, commercio, turismo, che hanno filiere che stanno soffrendo in modo drammatico. I sussidi non funzionano in eterno". Cosa pensa della task force immaginata da Conte? "Ancora una task force? Ma basta. Piuttosto facciamo lavorare il Parlamento - sottolinea l'ex premier -: non riduciamo le Camere a luogo dove fare un tifo da stadio. Il premier venga in aula ad agosto, metta la faccia sul business plan per la ripresa e su questo la maggioranza tutta insieme sfidi le opposizioni. Questa e' politica, non populismo".

I fondi del Recovery Fund arriveranno tra un anno, nel frattempo secondo RENZI l'Italia dovrebbe "iniziare a spendere bene i soldi gia' stanziati. E poi serve il Mes, che ha vincoli inferiori al Recovery Fund e che e' frenato da obiezioni ideologiche. Io penso che non saranno Zingaretti o RENZI a imporre il Mes, lo fara' la realta'. In autunno la crisi sara' tale che i soldi del Salvastati s'imporranno da soli. Del resto se lei ha un mutuo di 30 anni, da 1000 euro al mese, e gliene offrono uno da 15 anni a 500 euro , rifiuterebbe?". Riguardo alla legge elettorale, il leader di Italia Viva ribadisce: "Siamo per il maggioritario da sempre. Ho perso Palazzo Chigi per affermare un modello istituzionale in cui la sera delle elezioni si sapesse chi ha vinto. Perche' dovrei cambiare idea adesso? Casomai stupisce il Pd che ha sepolto la vocazione maggioritaria di Prodi e Veltroni".

FASE 3: RENZI, 'CIG ALLA LUNGA METADONE ECONOMIA, ABOLIREI I REDDITI DI EMERGENZA'

Da dove partirebbe per spendere i 209 miliardi? ''Abolirei i redditi di emergenza e sbloccherei i cantieri. Basta con i sussidi. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma alla lunga diventano il metadone dell'economia italiana. Serve la crescita, non l'assistenzialismo''. Lo dice in leader di Italia Viva, Matteo RENZI, a Repubblica, riferendosi ai 209 miliardi da spendere per far ripartire il paese.

GOVERNO: RENZI, 'DURA FINCHE' FA LE COSE, MI AUGURO PIU' COMPETENZA SU DOSSIER'

''La legislatura durerà fino al 2023, il governo dura finché fa le cose. Mi auguro più concretezza e competenza sui dossier''. Lo dice il leader di Italia viva Matteo RENZI in un'intervista a Repubblica. ''Ho letto che il ministro Costa ha detto che la struttura dimissione sul dissesto idrogeologico, varata dal mio governo, e chiusa dai populisti, costava 900milioni. Come si fa a essere così superficiali e impreparati. Quella struttura non costava nemmeno 900mila euro''. Quanto al ruolo di Italia viva ''In questo esecutivo noi siamo l'anima garantista e riformista. Non attacchiamo Rocco Casalino sulle sue vicende private e i suoi affetti, come invece i Cinquestelle e Casalino hanno fatto contro di noi per anni. E non seguiamo il Pd quando candida populisti come Emiliano in Puglia o il giornalista del Fatto quotidiano Sansa in Liguria''. Secondo RENZI il maggior merito di Conte è che ''si è lasciato convincere a riportare l'Italia dalla parte giusta della storia. La parentesi sovranista è chiusa. Adesso la maggioranza è europeista e l'Italia è dentro l'asse franco-tedesco. Quanto accaduto aBruxelles è merito delle tre M: Merkel, Macron, Michel. Quando è nato il governo giallorosso molti mi hanno attaccato e qualche profeta voleva votare: avremmo perso faccia ed elezioni''. E un governo sovranista non avrebbe ottenuto gli stessi risultati ''Certo che no. Se ci fossero stati Salvini-Meloni ora racconteremmo un'altra storia el'Italia sarebbe isolata. Aggiungo che l'Europa ha battuto un colpo, ma molto del nostro futuro dipenderà dall'esito delle elezioni negli Usa''.