Mes, stoccata clamorosa del commissario Ue Dombrovskis a Lega, FdI e M5s...

Mes, Dombrovskis: "In Italia narrative ingannevoli"

"Narrative ingannevoli". Cosi' il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha commentato le preoccupazioni espresse da alcuni politici italiani sul debito e sul Mes come riferisce l'Ansa. "Vediamo invece cosa sta accadendo in realta'", ha detto Dombrovskis riferendo alla sospensione del Patto di stabilita', alla maggiore flessibilita' per i bilanci degli stati membri Ue in termini di deficit e sul fatto che per il Mes, "come deciso dall'Eurogruppo" l'unica condizione e' che le spese vadano per la sanita'.

Mes, Dombrovskis: "Non ci sono condizionalita' macroeconomiche"

"La discussione sul Mes e' molto complessa in Italia, ma dobbiamo dire che attualmente il sostegno" previsto attraverso questo strumento per far fronte alle spese sanitarie "avviene in termini completamente diversi" rispetto al passato, "non ci sono le classiche condizionalita' macroeconomiche, la sola condizione richiesta e' che questi soldi vengano spesi per il Covid-19" ha riferito il vicepresidente della Commissione Ue parlando ad un evento online.

Mes, Dombrovskis: "Stiamo cercando un compromesso sul Recovery Fund"

"Stiamo lavorando ad uno strumento di ripresa economica, questo strumento di ripresa si aggiungera' a tutte le nostre misure per far fronte alla crisi" ha detto Valdis Dombrovskis. "Questo strumento sara' basato sul prossimo bilancio pluriennale, ma per quanto riguarda l'esatta proporzione tra prestiti e sovvenzioni e' ancora da determinare. I punti di vista variano da Paese a Paese e dobbiamo trovare un terreno comune", ha aggiunto Dombrovskis.