Miccichè: "Renzi garantirà i voti per Berlusconi al Colle. Ha visto Dell'Utri"

Miccichè: "Renzi ha visto Dell'Utri. Voterà Berlusconi per il Quirinale"

Il patto siciliano tra Forza Italia e Italia Viva si sposta sempre di più anche a livello nazionale. Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché svela alcuni retroscena sulle possibili mosse in vista dell'elezione del Capo dello Stato. "Matteo Renzi - svela Miccichè a Repubblica - mi ha detto che se a Berlusconi dovessero mancare solo quelli, i voti di Italia Viva sarebbero garantiti». Racconta un passaggio di una conversazione avuta con l’ex premier nel corso di una cena, avvenuta a metà ottobre a Firenze: argomento principale il patto fra Fi e Iv per le elezioni a Palermo ma si è parlato anche della corsa al Colle. Renzi non ha mai fatto mistero di avere altre idee per la successione a Mattarella, coltiva l’ambizione di condizionare la scelta attraverso un polo di Centro (e Casini è una delle ipotesi in campo) ma in un quadro diverso, ma dalla quarta votazione in poi, è pronto a garantire il suo soccorso al Cavaliere.

Dell’Utri e Renzi - prosegue Repubblica - si sarebbero visti a Roma, pochi giorni prima il vertice di Arcore. A confermarlo è ancora Micciché, che con l’ex presidente di Publitalia ha un rapporto ultratrentennale: "Sì, Marcello mi ha raccontato di avere incontrato Renzi. Gli ha detto che voterà Berlusconi.. Non so se sia stato un incontro casuale, ma c’è stato". Casuale o meno, sarebbe durato un’ora. È il momento degli ambasciatori. Il Cavaliere formalmente non parla delle sue mire quirinalizie, dice ai suoi di essere lusingato dall’attenzione ma invita ad attendere l’eventuale verificarsi delle condizioni adatte. Intanto continua a tenere lontano Draghi dal Colle, indicando per lui la via della permanenza a Chigi "fino al 2023 e anche dopo".

LEGGI ANCHE

Renzi buttato a destra dal caso Open. Dell'Utri a Berlusconi: "Ti voterà"