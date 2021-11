Renzi buttato a destra dal caso Open. Dell'Utri a Berlusconi: "Ti voterà"

Quirinale, il caso Open spinge Renzi a destra. E ora Berlusconi spera

Ora il centrodestra ci spera davvero. Spera che Matteo Renzi e Italia Viva sciolgano le riserve e si schierino con l'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale. Lo scrive oggi La Stampa. "Nella coalizione si fanno ragionamenti anche alla luce dell’inchiesta sulla Fondazione Open: «Stanno buttando Renzi a destra», ripetono in Forza Italia e Lega, dove al pallottoliere si cominciano ad aggiungere i voti dei parlamentari di Italia Viva, al netto del terremoto interno al partito di Renzi. «Saremo decisivi», sottolinea Maria Elena Boschi. Il centrodestra spera di arrivare unito all’appuntamento, poi chi lo sa".

Dell'Utri a Berlusconi: "Renzi mi ha detto che ci sta"

E secondo il Fatto Quotidiano il mediatore della trattativa sarebbe niente meno che Marcello Dell'Utri. Raccontando la cena dei giorni scorsi, il Fatto sostiene che Dell'Utri ha rivelato: “Nei giorni scorsi mi ha contattato Renzi e mi ha detto che non gli dispiacerebbe vedere Silvio al Quirinale – ha spiegato Dell’Utri –ha detto che ci può aiutare con i suoi voti”. Fonti di Italia Viva confermano la telefonata tra Renzi e Dell ’Utri. Qualcuno, seduto alla tavola, ha però obiettato che “Renzi non è affidabile” e che “gioca su molti tavoli” solo per spingere la candidatura di Pier Ferdinando Casini.

Ma, conclude il Fatto, ci avrebbe pensato Berlusconi che ha fatto capire di voler andare a caccia dei voti renziani. “Renzi dice che può aiutarci ma ci ha già fregato nel 2015 con Mattarella (l’allora premier ruppe il patto del Nazareno e l’accordo su Giuliano Amato, ndr) – ha concluso il padrone di casa – vediamo cosa si può fare, dovremo parlare con tutti”.