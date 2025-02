Migranti in Albania, l'ultima mossa di Meloni: togliere la competenza ai giudici italiani

Migranti in Albania, il governo non arretra: nuovo possibile scontro con i giudici

Il governo Meloni non ha intenzione di fare nessun passo indietro sulla questione dei migranti in Albania. Nonostante tre stop consecutivi da parte dei giudici, che hanno fatto tornare indietro tutte le persone non ritenendole provenienti da "paesi sicuri". L'esecutivo ora prepara la prossima mossa e lo fa a prescindere dalla decisione della Corte di giustizia europea, prevista per il prossimo 25 febbraio. Anche a costo, come soluzione estrema, - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - di togliere la giurisdizione italiana sulle strutture, alla base del trattato siglato con Tirana. È l’obiettivo del governo che ha deciso di modificare l’accordo con l’Albania e potrebbe farlo addirittura per decreto. Cercando una strada, dopo tre bocciature consecutive dei trattenimenti di migranti da parte dei giudici dell’Immigrazione e della Corte d’Appello, per escludere la competenza dei magistrati italiani sulla gestione dei profughi da rimpatriare.

In queste ore - prosegue Il Corriere - si stanno esaminando varie ipotesi per far ripartire i trasferimenti di migranti ma questa volta con un discorso più ampio che non prevede solo quelli soccorsi in mare e provenienti da Paesi inseriti nella lista italiana di quelli sicuri, ma anche coloro che già si trovano negli hotspot e nei centri di accoglienza sul territorio nazionale.

Dalla "Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano" approvata dal Copasir emerge che in Libia "sono presenti circa 700 mila immigrati irregolari" e altri "700-800 mila sono in Tunisia". Non pronti a partire, ma non si può escludere che alcuni possano rivolgersi ai canali criminali collegati agli scafisti. Altra tragedia in mare nella giornata di ieri, sono stati avvistati tre cadaveri in mare nell’Agrigentino, nel tratto poco distante da Marina di Palma dove la corrente ha trascinato un barcone utilizzato dai migranti.