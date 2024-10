Migranti, Pd: "Il centro in Albania è una mostruosità giuridica ed umanitaria"

"Il CPR è un totem, non un centro utile nemmeno alle procedure di rimpatrio. È la materializzazione di un modello che contrasteremo con forza"



"Il centro in Albania è una mostruosità giuridica ed umanitaria e rappresenta un salto di qualità importante nella cosiddetta esternalizzazione delle frontiere". Lo afferma ad Affaritaliani.it Pierfrancesco Majorino, responsabile immigrazione della segreteria del Partito Democratico e capogruppo Dem in regione Lombardia, interpellato sui centri per i migranti irregolari in Albania.



"Vedremo nei fatti quanto rimarrà in piedi questo giocattolo della peggiore propaganda tanto costoso. Oggi ha già mostrato i suoi piedi d'argilla, vedremo nelle prossime ore quanti migranti potranno effettivamente rimanere nel CPR. Ad oggi sembra pochi. La cosa non stupisce: il CPR è un totem, non un centro utile nemmeno alle procedure di rimpatrio. È la materializzazione di un modello che contrasteremo con forza", conclude Majorino.