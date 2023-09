Migranti, Alemanno: "Inutile che Meloni si porti Von der Leyen a Lampedusa"

"Noi dobbiamo agire con estrema forza nel Nord Africa costruendo cooperazione economica con i paesi origine dell ‘immigrazione e interventi militari per disarticolare la tratta degli schiavi che in quei paesi opera come una struttura mafiosa"

"La Meloni non ha tradito i suoi elettori perché da quando è in carica sta dedicando molto impegno al tema dell’immigrazione". Così l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la presidente del Consiglio abbia tradito i suoi elettori sul tema dei migranti. "Ma sta sbagliando l’impostazione del suo lavoro, perché si illude di poter coinvolgere le istituzioni europee con le buone maniere. È inutile che si porti dietro, in Tunisia come a Lampedusa, Ursula con del Leyen che è un Presidente della Commissione europea ormai in scadenza e conta molto poco. Deve invece fare come fece la Merkel che chiuse un accordo con la Turchia costringendo il Consiglio europeo a impiegare 6 miliardi di euro per un accordo con Erdogan sull’immigrazione. Noi dobbiamo agire con estrema forza nel Nord Africa costruendo cooperazione economica con i paesi origine dell ‘immigrazione e interventi militari per disarticolare la tratta degli schiavi che in quei paesi opera come una struttura mafiosa. È inutile chiudere i porti, bisogna invece impedire agli immigrati di partire con una politica forte, costruttiva e assertiva", conclude Alemanno.