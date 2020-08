Migranti, Darmanin: "La Francia farà la sua parte per aiutare l'Italia"

"La Francia è pronta a fare la sua parte per aiutare l'Italia": lo ha assicurato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, in un'intervista a Repubblica. "La Francia, pur avendo un'attitudine di fermezza di fronte all'immigrazione illegale, prenderà la giusta parte nel ricollocamento dei migranti, come ha fatto finora". ha detto il ministro che venerdì aveva incontrato la collega italiana, Luciana Lamorgese.

"La solidarietà europea sull'immigrazione non è più un'opzione ma una necessità e una priorità", ha sottolineato Darmanin, "i problemi dell'Italia sono i problemi dell'Europa intera. Dobbiamo applicare massima fermezza per porre fine all'immigrazione illegale verso l'Ue e unire i nostri sforzi per organizzare i rimpatri di chi è in situazione irregolare. Al tempo stesso dobbiamo essere in misura di offrire garanzie sul diritto d'asilo e in questo contesto l'Italia non può essere lasciata sola".