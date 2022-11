Migranti, Germania: "L'Italia presti soccorso subito". La Farnesina dice no

Migranti, scontro Italia-Germania alla vigilia del debutto Ue di Meloni

Duro botta e risposta tra Italia e Germania sulla questione migranti, proprio alla vigilia del debutto in Europa della neo premier Meloni, che oggi a Bruxelles incontrerà la presidente della Commissione: Ursula von der Leyen e la presidente del parlamento Ue Roberta Metsola. Il governo tedesco chiede che l'Italia presti "rapidamente soccorso" ai 104 minori non accompagnati salvati nel mare Mediterraneo dalla nave Humanity 1 battente bandiera tedesca. E' quanto si legge in una lettera di risposta di Berlino alla "nota verbale" con cui il governo italiano il 23 ottobre scorso aveva chiesto di farsi carico dei migranti salvati sulle navi delle Ong che battevano bandiera tedesca e norvegese. La lettera è stata resa nota dalla trasmissione di Rai 3 Il cavallo e la torre.

La scorsa settimana, il Viminale aveva presentato una nota verbale ai due governi a cui fanno capo le due navi di Ong che attualmente chiedono approdo in un porto sicuro italiano dopo aver recuperato in mare centinaia di migranti provenienti dalla Libia. Si tratta, oltre alla nave battente bandiera tedesca, della Geo Barents che batte bandiera norvegese. La Farnesina, d'intesa con il Ministero dell'Interno, informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all'Ambasciata della Repubblica Federale tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della "Humanity 1" in vista dell'assunzione di eventuali decisioni.