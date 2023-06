Migranti, Orban spara sull'accordo Ue. E l'Italia si allontana dall'Ungheria

Orban: "Bruxelles abusa del suo potere. Vogliono ricollocare i migranti in Ungheria con la forza"

Sulla questione migranti "Bruxelles abusa del suo potere. Vogliono ricollocare i migranti in Ungheria con la forza". È l'accusa lanciata su Facebook dal premier ungherese, Viktor Orban, dopo l'accordo al Consiglio Ue sull'immigrazione (osteggiato anche dalla Polonia). Secondo il primo ministro di Budapest "è inaccettabile" che la Ue voglia "usare la violenza per trasformare l'Ungheria in un Paese di migranti".



Visione opposta per l'Italia, che per bocca del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si dice "molto soddisfatta del risultato raggiunto al vertice di Lussemburgo". L'accordo, sottolinea Tajani, è "un primo passo importante".