"Lo Ius Scholae genera due problemi gravissimi". La Lega stronca la proposta di Forza Italia

"La Lega ha pronta una pdl per estendere la platea dei reati per la revoca della cittadinanza"



“Non c’è alcuna necessità di cambiare una legge che funziona, che consolida l’Italia tra le prime nazionalità in Europa per concessione di cittadinanza". Con queste parole il sottosegretario all'Interno della Lega Nicola Molteni, intervistato da Affaritaliani.it, chiude alla proposta presentata da Forza Italia in Parlamento sulla cittadinanza, il cosiddetto Ius Italiae. "La legge 91 del '92 va bene, la modifica non è nel programma di governo e non è priorità degli italiani. Ripeto, la cittadinanza non è uno strumento per creare integrazione, ma è l’approdo di un percorso di integrazione. Non basta un pezzo di carta per creare integrazione serve altro ovvero consapevolezza, conoscenza della lingua, senso di appartenenza alla comunità, condivisione di regole, valori, principi. La cittadinanza non è un regalo ma una conquista", sottolinea il sottosegretario al Viminale.



"Lo Ius Scholae con la cittadinanza a 16 anni genera due problemi gravissimi: il primo rende inespellibile il genitore straniero e il fratello convivente del minore che diventa italiano, secondo rende più agevoli i ricongiungimenti familiari. E tutto ciò è un danno per le politiche di contrasto all’immigrazione illegale che il governo sta con merito perseguendo, con il 62% di ingressi illegali in meno rispetto al 2023. Allargare le maglie della cittadinanza, quando altri Paesi le stanno restringendo, non è la soluzione migliore. Il dibattito sull’estensione della cittadinanza è pericoloso anche perché rischia di diventare un fenomeno di pull factor per le partenze dei flussi irregolari. La Lega ha pronta una pdl per estendere la platea dei reati per la revoca della cittadinanza ad esempio in caso di condanna per omicidio e violenza sessuale, verrà depositata a giorni", conclude Molteni.