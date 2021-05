Napoli, spunta l'ipotesi Fico (e Di Maio). Da Montecitorio nessuna smentita...

Per le elezioni comunali di Napoli è ancora tutto aperto e ora spuntano anche i nomi di Luigi Di Maio e Roberto Fico. È quanto scrive il Corriere della Sera, che racconta come in pole resti l’ex ministro, ed ex rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, che non ha ancora sciolto la riserva. Per convincerlo ad accettare la candidatura, il segretario del Pd Enrico Letta e il leader in pectore dei 5 Stelle Giuseppe Conte si sarebbero impegnati a salvare il capoluogo partenopeo dal default finanziario (il passivo supera i 5 miliardi di euro).

Anche se tutti negano che al momento ci siano piani B rispetto all’ex ministro, Pd e Movimento si stanno attrezzando in caso di un suo rifiuto definitivo. E proprio il Movimento, in questo caso, potrebbe tentare di esprimere il candidato sindaco. Nelle ultime ore, da parte della base pentastellata napoletana, si è intensificato il pressing nei confronti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’ex capo politico è cresciuto a Pomigliano d’Arco e nel capoluogo campano ha trascorso gli anni universitari.

Sul suo nome il Movimento potrebbe compattarsi, così come resta sempre alla finestra l’ipotesi del presidente della Camera Roberto Fico. Ieri, poco prima dell’inaugurazione della Biennale di Architettura a Venezia, il ministro Dario Franceschini e Fico hanno avuto un colloquio di circa 40 minuti. E il tema delle amministrative è stato argomento del faccia a faccia. «Nulla di definitivo», fanno sapere fonti parlamentari sebbene da Montecitorio, il portavoce del presidente Fico specifichi che "In riferimento a quanto pubblicato in queste ore da alcune agenzie e quotidiani si precisa che nessun commento a vicende legate alle elezioni amministrative e' stato fatto dalla Presidenza della Camera o da fonti vicine al presidente Fico. Inoltre nel colloquio fra il ministro Franceschini e il presidente Fico non si e' parlato di Amministrative".