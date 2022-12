Qatar-gate, Farage: "Io indagato 5 volte, nessuna prova. Ora ecco la verità"

"Sono molto curioso di sapere che cosa ha da dire la Commissione europea, non solo il Parlamento, perché il suo ruolo nella legislazione dell'Unione è fondamentale"



Nigel Farage è stato un personaggio molto discusso al Parlamento europeo. Il leader britannico che ha portato il Regno Unito fuori dall'Unione europea si è scontrato moltissime volte in Aula con i suoi colleghi e con i vari presidenti della Commissione Ue che si sono succeduti. Ora Farage parla con Affaritaliani.it dello scandalo Qatar con le tangenti legate ai mondiali di calcio che hanno terremotato la politica del Vecchio Continente.



"Sono stato al Parlamento europeo per quasi 21 anni. E ricordo di aver avuto cinque investigazioni a mio carico in vari anni che mi sono costate molti soldi per spese legali. Sono stato più volte accusato di aver sperperato soldi pubblici e per irregolarità finanziarie. Nessuna prova è mai stata trovata. Non solo, ripetutamente le notizie sulle inchieste a mio carico sono uscite prima sulla stampa e solo dopo me lo hanno comunicato ufficialmente. Ora abbiamo scoperto la verità, finalmente. Qualcosa di terrificante su ampia scala".



Sul fatto che nell'occhio del ciclone ci sia il gruppo dei Socialisti europei, Farage afferma: "E' sempre così, casualmente (ironico)". Lo scandalo potrebbe allargarsi? "Tempo al tempo e vedremo tutto e di tutto, ormai nulla mi sorprende e nulla mi sorprenderebbe. Sono molto curioso di sapere che cosa ha da dire la Commissione europea, non solo il Parlamento, perché il suo ruolo nella legislazione dell'Unione è fondamentale".