No ad Atreju, grave errore di Schlein. Meloni, colpo vincente “alla Sinner”

Scarsa fiducia di Schlein nella capacità di duellare e di convincere gli interlocutori “fuori casa"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, non andrà ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia in programma a Roma, dal 14 al 16 dicembre. “Il confronto con Fdi e Meloni si fa in Parlamento”, hanno spiegano fonti del Nazareno, sottolineando che un invito per la segretaria è arrivato, da parte di Giovanni Donzelli, deputato molto vicino alla premier.

Un gesto scortese, che non farà guadagnare un voto al Pd.

E dimostra che Schlein ignora la storia dei capi della sinistra. Costoro erano in grado di distinguere l’intransigenza, in politica, dalla maleducazione, che evitavano di dimostrare nei confronti, aspri ma civili, con gli avversari.

Ed è anche una dimostrazione di debolezza.

Evidenzia la scarsa fiducia di Schlein nella capacità di duellare e di convincere gli interlocutori “fuori casa”…. Meno impegnativo, certo, rispondere, alle domande, non incalzanti, come quelle, nella serata di giovedì, di Corrado Formigli.

Ma, stavolta, il punto, se si accosta il duello tra le due signore al tennis, il colpo vincente, “alla Sinner”, lo ha messo a segno Giorgia Meloni. O no ?