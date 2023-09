Nordio, stretta alle intercettazioni: "E' ora di limitare il potere dei pm"

Giustizia, Nordio annuncia: "Tempo di limitare il potere dei pm"

“E' ora di limitare il potere dei pm". Lo dice Carlo Nordio in una "chiacchierata" con Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. "La separazione delle carriere? No, non è negoziabile. C’è già un progetto in Parlamento: ci agganceremo. Entro dicembre si raddoppia sulla giustizia. La limitazione dei poteri del pm? Una volta che si è chiusa un’indagine non si riapre”, aggiunge il ministro della Giustizia.

E secondo Domani, Nordio "sta preparando nuove misure per ridurre l’uso delle intercettazioni. Ieri in via Arenula c’è stata la riunione per metterle a punto perché il Guardasigilli ha intenzione di presentare la sua proposta già al Consiglio dei ministri di lunedì. L’obiettivo di Nordio è sempre quello di garantire al massimo la presunzione d’innocenza e al centro della stretta ci sarebbe lo stop all’utilizzo del Trojan".

In attesa però delle nuove regole, Forza Italia e Azione stanno già minando al decreto Nordio varato il 10 agosto e adesso nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia al Senato. Già mesi fa Nordio si era espresso contro le intercettazioni perché «strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica» nonché «una barbarie che costa 200 milioni di euro all’anno», ricorda Domani.