"Nuovi aiuti per famiglie e aziende nel 2024". Effetto Moody's. Intervista

"Non c'è una dipendenza dialettica tra Mes e Patto di Stabilità, c'è una organicità funzionale"

Nuovi aiuti per famiglie e imprese nel 2024 da parte del governo. A ipotizzarlo, intervistato da Affaritaliani.it, è Marco Osnato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera (confermando così quanto scritto da Affaritaliani.it all'indomani della decisione di Moody's sull'Italia).



"Sicuramente ci aspettiamo che il parere di Moody's come delle altre agenzie di rating prospetti all'Italia un 2024 più performante rispetto a quanto qualcuno si aspettasse. E' chiaro che questa sensazione che Moody's e le altre agenzie di rating hanno evidenziato verso l'Italia attrarrà molti investimenti e quindi migliorerà molto l'economia e la finanza dello Stato italiano. Quindi evidentemente speriamo di poter utilizzare qualche risorsa ulteriore per aiutare famiglie e aziende", afferma Osnato.



Quanto alla ratifica del Mes, che ancora tarda da parte del Parlamento italiano nonostante il pressing di molte istituzioni Ue, il presidente della Commissione Finanze della Camera afferma: "Non c'è una dipendenza dialettica tra Mes e Patto di Stabilità, c'è una organicità funzionale e una necessità che il governo Meloni sta evidenziando da tempo rispetto a una discussione che deve prevedere una giusta stabilità dei conti ma anche una crescita plausibile e sostenibile, perché si chiama appunto di Patto Stabilità e Crescita".