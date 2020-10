Nuovo Dpcm, festa privata in casa? Speranza si affida ai vicini-spia. VIDEO

Il nuovo dpcm che il governo si appresta a varare prevedrà il divieto di feste private. Lo ha confermato il ministro Roberto Speranza, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Alla domanda del conduttore su come è possibile nel concreto vietare feste private Speranza ha risposto che ci si affiderà alle segnalazioni. Il governo così si inserisce praticamente nella sfera personale e cerca di regolamentare quanto avviene all'interno delle abitazioni private.

Il ministro della Salute inizialmente ha affermato di volersi affidare al buon senso degli italiani ma, sull'obiezione di Fazio che ha evidenziato le difficoltà, se non l'impossibilità, dello Stato di entrare nelle case degli italiani, Speranza ha svelato il vero piano: " Quando c'è una norma, questa va rispettata e gli italiani hanno dimostrato di non aver bisogno di un carabiniere o di un poliziotto a controllarli personalmente. Ma è chiaro che aumenteremo i controlli, ci saranno le segnalazioni . Io mi fido molto anche dei genitori e nel momento in cui si dà un'indicazione formale io sono sicuro che la maggior parte delle persone la seguirà ".

Un intento pericoloso. Molto pericoloso. La rete è insorta: "La delazione come metodo di controllo e repressione. Vi ricorda qualcosa?" è il commento di un utente. Ma sono in molti a rievocare i tempi di Robespierre.