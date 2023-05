Occhetto s'improvvisa Mosè: "Alluvione in Emilia? Un messaggio del Signore"

Alluvione in Emilia Romagna, Occhetto si lascia andare, Parenzo attonito: "Non ce l'aspettavamo da un ateo come lei"

Mosè-Occhetto si è materializzato in studio durante la trasmissione “In Onda” su La7, ha allargato il suo mantello, ha steso le mani verso il cielo - pardon, verso il soffitto dello studio -, ha strabuzzato l’occhio malandrino ed ispirato come ai vecchi tempi quando ha distrutto il PCI ha detto: “Il problema delle alluvioni non è né di destra né di sinistra, riguarda l’umanità intera. Di fronte a quanto è avvenuto in questi giorni, bisogna tenere presente che ci troviamo di fronte a un messaggio. Io non sono credente, ma è un messaggio che ci manda il Signore”. Oh yeah, Jesus loves you, mr. Occhetto.

Ma non ancora contento Mosè-Occhetto si è interrotto guardando l’attonito David Parenzo che essendo di religione ebraica si è sentito tirato pericolosamente in ballo ed ha continuato: “Il Signore guardava sulla Terra questi ragazzi che verniciavano i muri per far capire cosa succedeva, e nessuno li ascoltava. E allora il Signore ha detto: “Ci penso io a fare capire”. E ha fatto come quando mandò l’invasione delle cavallette. Così in tre giorni ha inviato la pioggia di sei mesi. Il disastro è stato molto più grande della vernice”.

E poiché anche Elly Schlein è ebrea, Mosè-Occhetto l’ha guardata nello schermo su cui era collegata, ma ella saggiamente taceva, che magari è anche atea ma “nun se sa mai”. Invece il coraggioso Parenzo ha detto: “Certo che da un ateo come lei questo non ce lo aspettavamo”, avendo magari il dubbio che si trattasse di quel trasformista di Grillo che di queste cose è maestro.