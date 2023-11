Omicidio Giulia, Schlein attacca: "Ddl, manca totalmente la prevenzione"

"Manca ancora questo versante fondamentale sulla prevenzione: formazione, risorse sulla formazione ed educazione nelle scuole"

"Io mi sono rivolta in questi giorni alla presidente del Consiglio per proporre una legge sulla educazione all'affettivita' e al rispetto delle differenze in ogni ciclo scolastico. Abbiamo dimostrato su questo un approccio costruttivo per lavorare insieme sul versante della repressione, ma noi diciamo che la repressione non basta. Se facciamo sul serio, mettiamo le risorse che servono". Lo dice la segretaria del pd, Elly Schlein, rispondnedo alle domande dei giornalisti che la interpellano durante una pausa dei lavori dell'assemblea dei gruppi dem, in corso alla Camera.



"Quella legge", continua Schlein riferendosi al ddl della maggioranza in discussione al Senato mercoledi', "non prevede la prevenzione che passa per la formazione e l'educazione nelle scuole. Sulla repressione abbiamo gia' lavorato insieme, ma manca ancora questo versante fondamentale sulla prevenzione: formazione, risorse sulla formazione ed educazione nelle scuole".