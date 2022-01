Omicidio Varese, un caso anche politico: “Cartabia invii gli ispettori"

Jacopo Morrone (Lega): "I vertici del ministero della Giustizia devono andare a fondo di questa vicenda"

Lo sconvolgente omicidio di Varese diventa un caso politico. Il parlamentare della Lega Jacopo Morrone invita la ministra Marta Cartabia a inviare gli ispettori per fare luce sull'omicidio del piccolo Daniele Paitoni, ucciso dal padre Davide Paitoni, che era sottoposto agli arresti domiciliari. Già sottosegretario alla Giustizia ai tempi del governo gialloverde, Morrone ne ha parlato in un'intervista ad affaritaliani.it.

“Qualcuno certamente ha sulla coscienza la tragica fine di un bambino di sette anni e le pesanti ricadute che una tragedia simile - che si sarebbe potuta prevedere e prevenire - avrà sulla madre e sulla sua famiglia”, esordisce il responsabile Giustizia della Lega.

Quale commento si sente di fare, di fronte a un fatto di tale gravità?

“Ovviamente le colpe più gravi sono a carico di un padre scellerato, con precedenti, che presumibilmente avrebbe compiuto uno degli atti moralmente più efferati, l’uccisione di un figlio, per odio e vendetta sembra nei confronti della moglie”.

Morrone: "Ci sono responsabilità da parte del sistema della giustizia"

“Ma non possiamo non considerare anche le responsabilità di un sistema della giustizia che affida un bambino a un padre con questo quadro caratteriale e esistenziale senza valutarne le possibili ricadute. Credo che sia doveroso che i vertici del ministero della Giustizia vadano a fondo della vicenda, per capire cosa non abbia funzionato e quali siano state le dinamiche o eventuali sottovalutazioni che hanno innescato questo dramma”.

Ritiene che sia necessario da parte della ministra Marta Cartabia inviare gli ispettori per fare luce sulla vicenda?

“È necessario conoscere in modo approfondito i fatti come si sono svolti. Gli ispettori potranno certamente approfondire anche per dare una risposta chiarificatoria a una società che è rimasta molto scossa”.

