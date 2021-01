Open Arms, Salvini: "Non lo dico io, ma Conte che ho agito con il governo"

Open Arms, Salvini: "Ho difeso dignità e confini del Paese"

"La cosa curiosa e' che due per presunti sequestrati sono in carcere, stiamo cercando di capire per quale reato. Quindi io avrei 'sequestrato' due galantuomini che sono in carcere, uno a Ragusa e uno ad Agrigento". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una pausa nel corso dell'udienza all'aula bunker di Palermo per il caso Open Arms. "Stiamo parlando di una nave spagnola, autorizzata ad avere a bordo 19 persone e invece ne aveva 162 in acque libiche e maltesi che disse no allo sbarco a Malta e no a due porti spagnoli e alla proposta spagnola, visto che era una nave spagnola, di mandare in Italia una nave militare per prendere gli immigrati e portarli in Spagna mettendo a rischio la salute di tutti quelli che erano a bordo", ha aggiunto Salvini.

Open Arms: Salvini, "due presunti sequestrati ora in carcere"

OPEN ARMS: DIFESA SALVINI CHIEDE PRODUZIONE DEPOSIZIONE TONINELLI

- La difesa di Matteo Salvini ha chiesto, come apprende l'Adnkronos, la produzione di alcuni documenti, nell'ambito dell'udienza preliminare a carico dell'ex ministro. Tra i documenti richiesti la deposizione dell'ex ministro Danilo TONINELLI a Catania, e i contenuti di una pen drive dove ci sono comunicazioni, mail, libri di bordo della Open Arms.

OPEN ARMS: SALVINI, 'NON LO DICO IO MA CONTE CHE NON HO AGITO DA SOLO MA CON GOVERNO'

"Mi sembra evidente che non ho agito da solo. Secondo Conte non ho agito da solo ma con il governo...". Lo ha detto Matteo SALVINI durante una pausa dell'udienza preliminare per la Open Arms.

OPEN ARMS: SALVINI SU FB, 'MI PORTO AVANTI CON LE ARANCE', FAN IN DIFESA MA QUALCUNO IRONIZZA

"Buongiorno da Palermo, mi porto avanti con le ottime arance siciliane". Matteo SALVINI, nella mattinata in cui entra nell'aula bunker dell'Ucciardone, in carcere di Palermo, per l'udienza preliminare del caso Open Arms, posta una sua foto, sorridente, con in mano l'agrume simbolo della Sicilia. Tra le migliaia di post in replica, quasi tutti lo 'consolano', lo rassicurano e incoraggiano. C'è chi parla di "processo inutile", chi lo ringrazia, chi gli dice di godersi Palermo e le sue bellezze. Qualcuno coglie l'occasione per ironizzare, ma sono solo una piccola minoranza: "Sono le arance che ti porteranno in carcere i tuoi amici", scrivono i suoi 'avversari'.

OPEN ARMS: SALVINI, '44 DEI PRESUNTI SEQUESTRATI SONO SCOMPARSI'

"Quarantaquattro dei presunti sequestrati sono scomparsi, nel senso che sono scappati e a processo c'è un ministro che senza morti o feriti a bordo ha difeso la sicurezza e le leggi del paese che stava rappresentando". E' la denuncia di Matteo SALVINI durante una pausa dell'udienza preliminare a Palermo.