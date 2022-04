Open, Renzi chiede di processare i pm di Firenze: "Hanno violato la legge"

Matteo Renzi: "I magistrati di Firenze hanno violato la costituzione e la legge"

"Chiediamo che i magistrati di Firenze siano processati non per le molestie sessuali del procuratore capo Giuseppe Creazzo, perché questo problema riguarda loro e il Csm, non per ciò che ha fatto il dottor Nastasi a Siena" nell'inchiesta sulla morte di David Rossi, "che è uno scandalo assoluto ma non riguarda questo processo. No, noi chiediamo che siano processati per aver violato la Costituzione e la legge, noi chiediamo giustizia".

Così, riferendosi all'esposto presentato a Genova, il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando con i giornalisti all'uscita dell'aula del tribunale di Firenze in cui si è aperta oggi l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla procura fiorentina, per 15 indagati, di cui 4 sono società, nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open su presunte irregolarità nei finanziamenti: tra di essi figurano, oltre a Renzi, anche la deputata Maria Elena Boschi, capogruppo Iv alla Camera, e il deputato del Pd Luca Lotti.

"Se magistrati che devono giudicare gli altri non rispettano la Costituzione, io sono qui per dirglielo in faccia", ha aggiunto Renzi. "Nella corrispondenza non c'e' niente che mi preoccupi - ha anche detto facendo riferimento agli atti dell'inchiesta "si parla di come si arriva alla festa dell'ultimo dell'anno, di come si apre il cancello e che io ho paura del cane di Carrai. Non sono argomenti penalmente rilevanti. Ma se questa corrispondenza deve essere presa, va presa in presenza di un parlamentare. E' stabilito dalla Costituzione, non da me o da voi".

"In questo processo c'è un collegio di ottimi avvocati al lavoro, agevolati dal fatto che la Corte di Cassazione è stata la prima a sbriciolare l'impianto accusatorio della Procura di Firenze".