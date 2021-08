Palamara candidato a Roma alle suppletive: il centrodestra pensa d'appoggiarlo

Luca Palamara candidato alle elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Primavalle a Roma. E con l'appoggio del centrodestra. E' lo scenario che potrebbe presto verificarsi nella capitale, almeno secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano.

Il centrodestra pensa a Palamara per le suppletive della Camera a Roma

"In questi giorni sono in corso sondaggi e contatti da parte di esponenti del sottobosco del mondo politico del centrodestra che fanno capire che Palamara sarà con ogni probabilità appoggiato dal centrodestra stesso", spiega il Fatto. "Creando a quel punto un’altra battaglia elettorale con una temperatura politica piuttosto accesa. A quel punto, il Pd potrebbe essere costretto a cercare un nome più riconoscibile. Per ora, la decisione è stata rimandata a dopo Ferragosto. Ma il tempo stringe: il nome va presentato a fine mese, le liste ai primi di settembre".