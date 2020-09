Alessandro Di Battista, i 5Stelle e un sondaggio clamoroso

La tenuta del Movimento 5 Stelle dopo la batosta alle regionali e le parole di fuoco di Alessandro Di Battista è a rischio tanto che il 54,4% degli italiani non esclude una scissione dei pentastellati. Ad escluderla è invece il 36,8% mentre l'8,8% preferisce non esprimersi. Sono questi alcuni dei dati del sondaggio settimanale realizzato tra il 23 e 24 settembre da Termometro Politico per la trasmissione di La7, Coffee Break, condotta da Andrea Pancani.