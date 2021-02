Andrea Orlando, il "lodo" per salvare il governo. Tutte le novità

"Nessun accordo". Pd e Movimento 5 Stelle propongono il "Lodo Orlando" e da Italia Viva arriva una chiusura totale, che smentisce a tempo di record il cauto ottimismo di Bruno Tabacci. Ci stanno provando in tutti i modi a salvare Giuseppe Conte e il Conte Ter. Il tavolo presieduto da Roberto Fico, che entro stasera salirà al Quirinale per riferire sulle trattative nella maggioranza di centrosinistra allargata ai responsabili ha affrontato l'esplosivo tema della giustizia. Matteo Renzi chiede la riforma della prescrizione e un nuovo ministro: tutti, tranne il grillino Alfonso Bonafede. I 5 Stelle sono combattuti, sarebbero pure disponibili pur di mantenere in sella Conte.