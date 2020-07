Clamoroso, Renzi ora sta con Salvini. Ecco perchè

Incredibile ma vero: Matteo Renzi sta dalla parte di Matteo Salvini. "Molti si arrabbieranno per ciò che sto per dire ma lo dico lo stesso - dice il leader di Italia Viva -. Deve essere chiaro che impedire a Matteo Salvini di parlare è un errore per la democrazia. Noi non condividiamo ciò che dice, ma in un Paese democratico il leader del primo partito italiano ha il diritto di parlare sempre e ovunque". Quello di Renzi è un chiaro riferimento a quanto accaduto a Mondragone dove i violenti contestatori hanno impedito al leader della Lega di tenere un comizio.