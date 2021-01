Conte, il Patto segreto Renzi-Franceschini e la scalata al Quirinale

Il premier è molto deluso. Avrebbe preferito essere lui a ricevere l'incarico per rimettere in piedi la "sua" maggioranza. Ma Mattarella sul punto è stato irremovibile con i suoi consiglieri: meglio un altro. Ecco, "hanno pesato i non più buoni rapporti del Quirinale con il Premier dimissionario", dicono da palazzo Chigi. Soprattutto per via della sconclusionata gestione della crisi politica culminata con la "caccia al responsabile" e la sfida a Matteo Renzi in parlamento. Insomma, Conte ora vede il reincarico sempre più lontano: "A che servono tutti questi giorni di esplorazione", l'altra lamentela. "Per cercare alternative al Conte Ter?" si chiedono. A palazzo Chigi, insomma, avrebbero preferito dare meno tempo al presidente della Camera in modo da lasciare meno spazio ad ipotesi alternative: da qui a martedì può ancora accadere di tutto. La delusione a palazzo Chigi si taglia con il coltello. Ma i sospetti di palazzo Chigi non lambiscono soltanto il colle. I timori riguardano anche l'esploratore Fico. Il timore e' che il leader di IV sparigli le carte. E che proponga se stesso o un altro pentastellato come possibile premier di un nuovo governo insieme. Tanto che si guarda con sempre più sospetto all'asse tra Matteo Renzi e Dario Franceschini, rinsaldato (come ampiamente anticipato da queste colonne) da molte telefonate negli ultimi giorni, un vero e proprio "patto segreto": se Fico accettasse di fare il Premier, per Franceschini la strada sarebbe spianata per la Presidenza della Camera. Posizione ideale per tentare la scalata al Colle l'anno prossimo (con Matteo Renzi sempre in veste di king maker). Ecco perchè ora a palazzo Chigi si teme il "Game Over".