Conte, la solitudine del Premier

Dal quirinale fanno la faccia dura per dare una mano al governo (dopo Conte ci sono solo le elezioni) ma nella maggioranza credono poco al Colle e ancora meno alle chiacchiere dei quirinalisti d'ordinanza. Matteo Renzi lo ha sempre detto (dopo Conte la legislatura potrebbe proseguire con un altro governo) ma la notizia è che ora anche il segretario dem Nicola Zingaretti sarebbe sulla stessa lunghezza d'onda. Insomma, perde sempre più appeal il messaggio del Colle e tra le forze della maggioranza comincia a farsi strada l'ipotesi di un nuovo governo in caso di crisi anzichè andare direttamente alle elezioni anticipate. Ipotesi vista di buon occhio anche da Luigi di Maio, leader "de facto" dei 5Stelle. Perchè è l'asse Renzi-Zingaretti-Di Maio a menare le danze in questo momento: "Stanno giocando al poliziotto buono e a quello cattivo" spiegano da palazzo chigi ben sapendo quello che accade nei tre maggiori partiti che sostengono (sempre meno) la maggioranza di governo. In questi giorni è ripreso poi il filo diretto tra Renzi e Zingaretti. Si discute di Recovery ma non solo. La posizione che accomuna entrambi è che "sul Recovery non può decidere Conte da solo". Già, un premier sempre più "solo". Tanto che quasi non parla più nè con Di Maio nè con....Zingaretti.