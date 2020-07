Conte e lo stato d'emergenza: Pd e Comitato dei tecnici non sapevano nulla

Giuseppe Conte proroga lo stato d'emergenza di altri 6 mesi, fino al 31 dicembre 2020, e coglie di sorpresa sia il Pd sia i tecnici. Secondo il Giornale questa volta i membri del Comitato tecnico scientifico onnipresente nei primi mesi della Fase 1 (vero e proprio governo-ombra) "non sarebbero stati interpellati". In altre parole, la decisioni di Conte di continuare ad attribuirsi pieni poteri per tutto il 2020 è politica.