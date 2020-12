Conte salvato dal Quirinale: ma la vera resa dei conti è soltanto rinviata

Raccontano i soliti bene informati che "anche se ora il pressing di Italia Viva su Conte potrebbe sembrare terminato in realtà non è affatto così". "Matteo sta solamente aspettando il momento buono per dare la zampata sui Servizi, la partita che più gli sta a cuore". Poi aspetterà l'inizio del semestre bianco per sferrare il colpo decidivo. Insomma, la vera resa dei conti è soltanto rinviata al semestre bianco, quando non sarà più possibile sciogliere le Camere. A quel punto Renzi è convinto che in Parlamento tutti finalmente usciranno allo scoperto e avranno il coraggio di dire in publico quello che già dicono in privato a proposito del Conte 2. "Il governo ha esaurito la sua spinta propulsiva ma dal Quirinale vogliono che resti in piedi almeno fino alla prossima estate per garantire la messa in sicurezza del paese con la campagna di vaccinazione di massa e l'invio in Europa dei piani di rilancio del paese per l'utilizzo dei soldi del Recovery" spiega chi ha avuto modo di sondare gli umori del Colle. A proposito: è stato il Colle a bloccare i "giochi di potere" trasversali -e a far rasserenare gli animi tra i "duellanti"- che in questi giorni si andavano facendo anche con l'opposizione per trovare nuove ipotesi e formule governative. Non per niente, come anticipato più volte nei giorni scorsi da queste colonne, negli ultimi tempi la moral suasion è stata più attiva del solito coinvolgendo con incontri e telefonate tutti i diretti interessati. Insomma, per frenare i "bollori" renziani più di Conte poté il Colle.