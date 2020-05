Conte scopre l'acqua calda: offrire a risparmiatori investimenti convenienti

Se da un lato l'Italia è un Paese ricchissimo -10mila mliardi di ricchezza finanziaria - e dall'altro uno Stato povero (2.500 mld di debito pubblico), "in molti casi si tratta di due facce della stessa medaglia: gli italiani sono storicamente forti risparmiatori e il debito pubblico italiano è uno strumento sicuro in cui investire. Ma dobbiamo senz'altro lavorare per offrire ai risparmiatori delle opportunità di investimento convenienti, che posano anche accrescere il capitale infrastrutturale del Paese". A evidenziarlo è il Premier Giuseppe Conte in un'intervista a "Milano Finanza" in cui ricorda come "nella scorsa Legge di Bilancio, ad esempio, abbiamo voluto introdurre i green bond".