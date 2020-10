Coronavirus, allarme rosso:"Entro due settimane possibili 100 morti al giorno"

L'andamento dei contagi e dei morti da coroanvirus in Italia preoccupa epidemiologi, virologi e soprattutto medici. Basti guardare ai decessi, che in soli otto giorni, dal 5 al 13 ottobre, sono passati da 14 a 41, a fronte di quasi 6 mila casi. La curva, quindi, ha iniziato a risalire, mettendo in affanno gli ospedali. Ma anche le previsioni sui prossimi mesi non sono positive, addirittura il timore è di arrivare a sfiorare i 100 morti al giorno. Il tutto entro pochi giorni, due settimane.