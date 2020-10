Coronavirus: chiusi bar, ristoranti e palestre. Il retroscena

Sempre più vicini al lockdown. Di fronte alla salita del numero dei contagi, il governo sta valutando chiusure "mirate" e serrate anche nel settore dei servizi, dai negozi alle palestre, scrive il Corriere della Sera. Unico paletto: "Tenere aperte le scuole e le attività produttive", almeno finché i numeri non saranno incontrollabili e le terapie intensive non torneranno ai livelli drammatici di marzo. "Soltanto in questo caso si potrebbe pensare infatti di richiudere tutto ma al momento, assicurano gli esperti, siamo lontani da un simile scenario".