Coronavirus, coprifuoco "opportuno a Roma e Milano"

Coprifuoco alle 21 o alle 22 per almeno due settimane. È questa l’ipotesi sul tavolo del governo presieduto da Giuseppe Conte, che è stato messo alle strette dal Comitato tecnico scientifico ed invitato a prendere provvedimenti più consoni all’attuale situazione epidemiologica dell’Italia. Il coronavirus sta dilagando un po’ dappertutto, al punto che anche Matteo Bassetti ritiene che il coprifuoco sia un’idea tutt’altro che campata in aria: “Potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, a Roma e anche nel Lazio. Sicuramente potrebbe essere uno strumento per limitare la circolazione notturna, quando è più difficile il controllo del territorio e c’è anche più leggerezza nei comportamenti da rispettare”.