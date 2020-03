Coronavirus: Diario di guerra, primo giorno della zona rossa/2

Ci sono molti imprenditori che hanno donato soldi agli ospedali per combattere il Coronavirus, complimenti! Ma spiccano silenzi assordanti, gente notissima alle cronache italiaote: Agnelli/Elkann, Berlusconi e De Benedetti. Dove siete? Non sarebbe ora di mettere mano al portafogli? Il popolo italiano commosso ringrazia

Intanto il Premio Strega, mentre vengono persino rinviate le missioni su Marte, fa sapere al mondo che è stata scelta la fatidica dozzina dei finalisti; qualcuno di loro si aggiudicherà il titolo finale. Per la serie: adesso si che siamo tutti più tranquilli

A Matteo Salvini stanotte piaceva il nuovo decreto Conte; poi, quando lo ha letto non gli piaceva più. I politici d'oggi...parlano senza leggere

La tedesca Von der Leyen parla per la prima volta in Italiano e dice "Siamo tutti italiani". Un modo elegante e raffinatissimo per ricordare al mondo di chi è la "colpa" nascondendo a tutti che il primo vero "untore d'Europa" è stato un tedesco. Massimo Galli docet.