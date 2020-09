Coronavirus, la profezia di Bill Gates: "La pandemia finirà nel 2022"

Per Bill Gates il "coronavirus finirà solo tra due anni". Il capo di Microsoft in un'intervista a La Stampa boccia la risposta americana alla pandemia, disastrosa, e avverte che l'autunno minaccia di riportarci ai drammi della primavera, se non ci saranno gli interventi necessari. Insomma previsioni catastrofiche tranne che sul fronte vaccini, Gates prevede che almeno tre saranno autorizzati entro la fine dell'anno, anche se per vedere la vera fine del virus, appunto, dovremo aspettare il 2022.

"La notizia buona è che abbiamo diversi vaccini promettenti, e potrebbero ricevere l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla Fda o dalla Mhra entro fine anno, o certamente all'inizio del prossimo. Mi aspetto che due o tre l'avranno. Alcuni pensano prima di novembre (data delle presidenziali Usa, ndr), però non è probabile. La Pfizer è l'unica che potrebbe riuscirci, ma molti altri dovrebbero avere i dati dei test entro l'inizio dell'anno prossimo. Il primo vaccino potrebbe non essere quello definitivo, servirà altro lavoro sui secondari"