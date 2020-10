Coronavirus: "Situazione al di fuori di ogni controllo"

"Situazione al di fuori di ogni controllo". Le chat dei deputati del Movimento 5 Stelle non promettono nulla di buono per Giuseppe Conte e il Pd. "Molte categorie sono sul piede di guerra, e con tutta la comprensione che posso metterci, continuo a non capire determinate scelte - ammette un onorevole del Movimento -. Al di là della chiusura di bar e ristoranti, perché affossare ulteriormente il mondo dello spettacolo e dello sport già in ginocchio? Perché chiudere i teatri (simbolo di cultura) se rispettavano rigorosamente le norme, e poi magari consentire l'ingresso nelle chiese? Perché le palestre, che garantivano il giusto distanziamento?". Sotto accusa c'è la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, colta alla sprovvista dall'emergenza nonostante 6 mesi di proiezioni e previsioni, e appunto Franceschini, titolare dei Beni Culturali e capodelegazione del Pd nel governo. "Pensa quando ci chiederanno di votarlo Presidente della Repubblica...", ironizza un grillino.