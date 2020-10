Coronavirus: "Stop ai tamponi per gli asintomatici? Catastrofe annunciata"

Per il virologo Andrea Crisanti "escludere gli asintomatici dal tracciamento è una catastrofe annunciata. Sono irresponsabili"; così l'esperto dell'università di Padova ha commentato le ultime novità in materia di tracciamento del virus.

"Dopo decine di pubblicazioni sulle riviste scientifiche internazionali, rimango stupito quando ancora qualcuno ha il coraggio di sostenere che gli asintomatici non siano un problema", ha dichiarato Crisanti in un'intervista a Repubblica. "La Cina ha fatto 9 milioni di tamponi, per prendere gli asintomatici. E oggi parliamo di modello-Wuhan". Il virologo non ha dubbi: la richiesta dai presidenti di Regione è arrivata per un motivo ben preciso, "perché da maggio a settembre nessuno ha saputo mettere in piedi un piano come quello della Cina". E ancora: "Loro vogliono il sigillo del governo per mascherare il loro fallimento".