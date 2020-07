Coronavirus, virologi contro Conte: lo stato d'emergenza non serve

Matteo Bassetti, infettivologo direttore della Clinica Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genoa, contro Giuseppe Conte e l'annuncio della proroga dello stato d'emergenza per coronavirus. "Stiamo dando al mondo l'idea di essere ancora in pieno dramma, che tutti i sacrifici non sono serviti a niente. Mentre è vero il contrario, dice all'Agi: il Covid è stata un'emergenza ospedaliera, che oggi, lo dicono i numeri, è finita. Ma viene comunicato il contrario, un atteggiamento veramente alla Tafazzi". "Io lo dico da medico - spiega Bassetti - e non voglio fare politica, però anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre mi pare francamente un po' spinta. Decidere oggi a luglio cosa succederà tra sei mesi non ha molto senso, in molti paesi si danno scadenze temporali più ravvicinate, anche di mese in mese, poi semmai si proroga. Ma anche qui, il messaggio che passa è che siamo in emergenza, come a marzo, invece sono due situazioni assolutamente imparagonabili".