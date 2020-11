Crisanti: "Dati pubblicati. Ora potrei vaccinarmi"

«Il vaccino Oxford-Pomezia è sulla strada giusta. Hanno già pubblicato su Lancet un lavoro che dimostra la capacità a indurre anticorpi e tra poco credo che renderanno pubblici i risultati di protezione».

Andrea Crisanti, non ha dubbi: «Il vaccino contro il Covid me lo faccio eccome esordisce - ma un prodotto che viene iniettato a milioni di persone deve poter essere valutato dalla comunità scientifica, in modo rigoroso e trasparente soprattutto perché è stata adottata una tecnologia innovativa e in tempi estremamente ridotti, cosa che non si era mai vista prima».

Parole che il presidente di Irbm di Pomezia raccoglie e rilancia. «Condivido in pieno le preoccupazioni del professor Crisanti, e non ho dubbi che prima di commercializzare il vaccino, i dati verranno resi pubblici dalle attività regolatorie, vista la politica di massima trasparenza che ha caratterizzato il nostro vaccino». Dunque, se così fosse, Crisanti potrebbe mettersi in fila per il vaccino di Italo-inglese? «Con questi requisiti mi metterei in fila per qualsiasi vaccino».