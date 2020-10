Davide Casaleggio: "Mi hanno offerto un posto nel Governo"

Chi le ha offerto un ministero e di quale ministero si tratta? “Preferisco non parlare per rispetto alla persona che oggi occupa questo ministero”. Così Davide Casaleggio, presidente di Rousseau, intervistato da Alessandra Sardoni su ‘Omnibus’, La7. Crede sia stata un’offerta per ottenere qualcosa in cambio? “Non penso”, ha risposto il figlio del co-fondatore del M5S.

Casaleggio ha poi parlato della situazione odierna del Movimento 5 stelle. ”È vero che ci sono state molte richieste da parte di alcuni parlamentari di riconfigurare il rapporto” tra M5S e Rousseau, “questo anche da parte di Vito Crimi. Io ho dato la mia disponibilità a venire incontro a qualunque esigenza che emergesse. Mi sembra che in questo momento ci sia una volontà di fare questi stati generali, piuttosto che di fare il prossimo voto sul capo politico o qualunque cosa ci sarà successivamente. Penso sia questa la cosa che ha frenato le attività che erano state messe in piedi”.

Rousseau avrà un ruolo agli stati generali? “Stiamo dando supporto in tutte le cose che ci vengono richieste”, ha spiegato.