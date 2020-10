De Bortoli dalla Costamagna: "Gli italiani vanno confortati, non spaventati"

Ferruccio De Bortoli, ospite in collegamento di Luisella Costamagna ad Agorà su Rai 3 dice la sua sulla situazione attuale: "Ci troviamo in una situazione dove si deve far affidamento sul senso di responsabilità degli italiani. Credo ci sia un rispetto delle regole e degli altri molto alto. I cittadini vanno confortati, non spaventati", ha concluso.