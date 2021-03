Fabrizio Corona, dramma in diretta Instagram

Fabrizio Corona si è tagliato i polsi ed è stato trasportato in ospedale scrive Liberoquotidiano.it (https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/26499229/fabrizio-corona-tenta-suicidio-diretta-instagram-mi-ammazzo-video-choc-ricoverato-ospedale.html). "Questo è solo l'inizio, quanto è vero Dio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna. Chiedo che venga il presidente del tribunale di sorveglianza e guardi gli atti, altrimenti davvero mi tolgo la vita", dice Corona in una storia su Instagram in cui appare tutto insanguinato rivolgendosi alla giudice Marina Corti e al procuratore Antonio Lamanna. "Avete creato un mostro, ora sono ca*** vostri e questo è solo l'inizio", aggiunge. In sottofondo, intanto, mentre si vede il pavimento sporco di sangue, si sente qualcuno che chiede l'arrivo di un'ambulanza.

Spiega l'avvocato Ivano Chiesa, che difende l'ex agente fotografico con l'avvocato Alessandra Calcaterra: "Quando Fabrizio Corona ha saputo che sarebbe dovuto tornare in carcere, si è tagliato i polsi e lo stanno portando in ospedale".