Giancarlo Giorgetti, il consiglio a Matteo Salvini: retroscena

Giancarlo Giorgetti detta i suoi consigli a Matteo Salvini: "Se passerà il proporzionale è chiaro che la Lega dovrà avviare un movimento verso il centro, oppure correrà il rischio di essere annientata". Spiega in un colloquio al Corriere della Sera. Dunque, rivela le ragioni per le quali è venuto a Catania: "Con Matteo non ho di questi problemi, avevo impegni altrove ma ho rinunciato pur di non leggere quel che avreste scritto in caso di mia assenza e resterò anche per l’udienza. Finiranno nel nulla per la Lega".