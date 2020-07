Giuseppe Conte: chi non gradisce il protagonismo del premier?

Giuseppe Conte è uscito dal vertice europeo sul Recovery Fund senza alcun dubbio vincitore. Così facendo il pensiero comune, del presidente del Consiglio compreso, è che la maggioranza sia blindata. in realtà qualcuno, secondo il Corriere della Sera, non avrebbe preso bene il protagonismo del premier: Luigi Di Maio. "L'accoglienza agrodolce riservatagli dal ministro degli Esteri era meno attesa degli applausi. Di Maio fatica a controllare l'irritazione per il protagonismo del capo dell'esecutivo, virtuale leader del M5S. In sostanza Di Maio rappresenta "una potenziale bomba a orologeria sulla stabilità", a conferma dei malumori interni, scrive il Corsera.