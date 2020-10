Giuseppe Conte, nessuna replica alla Casellati? Svelato il piano del Premier

Il premier Giuseppe Conte ha preferito non replicare ai durissimi attacchi arrivati nei giorni scorsi dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati in merito alla gestione della crisi economica e dei rapporti con il Parlamento. "Meglio non esacerbare gli animi", spiegano da Palazzo Chigi. Ma dietro questa prudenza c'è il fatto che il premier sta studiando delle contromisure per evitare che il Parlamento si svuoti nelle votazioni causa virus: il voto a distanza oppure l’appoggio dell’opposizione, almeno di quella più centrista e quella di Forza Italia, proprio il partito da cui proviene la Casellati.

Questo perché, spiega Italia Oggi, le assenze dovute al contagio o alla quarantena rischiano di rendere estremamente complicata l’approvazione della nota di aggiornamento al Def e di minare anche il percorso della manovra di bilancio.