Goffredo Bettini apre a Forza Italia: la vera strategia dell'uomo forte Pd

Il dem Goffredo Bettini invita a "superare ogni prudenza o valutazione di opportunita', comprensibile in altri momenti, per chiamare anche all'interno dell'esecutivo, le energie migliori e necessarie per competenza e forza politica in grado di offrire, insieme a Conte, un punto di riferimento indiscusso all'Italia e alla Repubblica, cosi' scosse e provate". L'appello e' contenuto in una lettera inviata al 'Corriere della sera', in cui il dirigente del Pd, ritenuto vicino al segretario del Pd Nicola Zingaretti, chiede che il segnale di apertura lanciato da Forza Italia vada raccolto subito. Insomma, Goffredo Bettini considerato da tutti stratega e uomo forte del PD apre "senza se e senza ma" all'ingresso di Forza Italia nell'esecutivo Conte, auspicando quindi la nascita di un Conte Ter. Goffredo Bettini, spiegano dal Nazareno, dice chiaramente quello che una larga parte del Pd sussurra a taccuini chiusi: in questa seconda pandemia, il governo Conte non è all'altezza. Troppo bloccato fra veti 5 Stelle e ministri non all'altezza. Tutto ora è nelle mani di Conte. Si arroccherà o si butterà in mare aperto per far fare un salto di qualità al proprio esecutivo?

Ma c'è di più perché sono due i piani sui quali starebbe lavorando lo stratega del PD: il primo è quello di rafforzare l'azione dell'esecutivo "assolutamente deficitario nella gestione di questa seconda ondata della pandemia". Ma l'altro piano, non meno importante è il tentativo di strappare definitivamente Silvio Berlusconi da Salvini e Meloni in modo da dare il colpo di grazia ai sovranisti italiani dopo la sconfitta di Donald Trump in America, spaccando il centrodestra ed isolando i due potenziali "eredi" del Cavaliere. L'operazione, oltre che a tutelare le proprie aziende, consentirebbe a Silvio Berlusconi anche di avere voce in capitolo nell'elezione del successore di Sergio Mattarella. Insomma, il grande progetto di Bettini è da un lato quello di dare nuova linfa al governo Conte, dall'altro quello di creare un nuovo fronte moderato e democratico in vista delle prossime elezioni che possa comprendere anche Forza Italia. Resta però da capire cosa ne penseranno i 5stelle dell'eventuale ingresso di Forza Italia nel governo. Perché appena letta stamattina la lettera di Bettini i grillini sono andati su tutte le furie: "Ma come, abbiamo appena finito gli Stati Generali e già ci troviamo con una nuova gatta da pelare. L'ingresso di Berlusconi nel governo spaccherebbe definitivamente i 5 Stelle e farebbe perdere anche quel minimo di unità interna ritrovata ridando fiato ai personaggi alla Di Battista". Insomma, ai grillini la mossa di Bettini non è assolutamente piaciuta tanto da lanciare il "grande sospetto": "Non è che con la scusa di aprire la crisi di governo per far entrare Forza Italia in realtà si punta a far arrivare Mario Draghi a Palazzo Chigi?". D'altra parte non è un mistero per nessuno che molto spesso le crisi di governo si sa come iniziano ma non si sa come finiscono.