Governo, Conte è come Berlusconi ai tempi d'oro

L’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per Ipsos misura il peso politico di Giuseppe Conte in relazione alla possibilità di diventare leader del Movimento 5 Stelle: questa soluzione gioverebbe a entrambi, dato che i grillini passerebbero dal 19,8 al 29,9 per cento. La seconda via è una lista personale stimata intorno al 14%, che toglierebbe acqua al M5S e al Pd ma che rischierebbe anche la fine di Mario Monti. Il precedente dell’ex premier non sembra però spaventare i fedelissimi di Conte che, secondo il retroscena del Corsera, descrivono un consenso “pari a quello di Berlusconi nel periodo d’oro”.